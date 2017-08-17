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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

08:49 م الخميس 17 أغسطس 2017

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داليا منير- جنوب سيناء: تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال المرحلة الأولى من إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ، بقدرة 40 ميجاوات، وبتكلفة مبدئية 75 مليون يورو.وتنفذ شركة شنايدر اليكتريك، المشروع، في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والمحافظة في توفير الطاقة الكهربية اللازمة لإقامة المشروعات السياحية الكبرى، ودعم السياحة بجنوب سيناء، وخاصة شرم الشيخ، لما تحتويه من بنية سياحيه كبرى، وكذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن الشبكة القومية للكهرباء.يذكر أن المرحلة الأولى للمشروع، تشمل توفير 5 ميجاوات، تضافت لشبكة المدينة، في إطار توفير 40 ميجاوات بعد نهاية المشروع بالكامل.

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