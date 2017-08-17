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أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام"

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مصراوي Masrawy

أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام"

08:45 م الخميس 17 أغسطس 2017

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ): 

وافق مؤيدو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ميثاق جديد لحزب "الجمهورية إلى الأمام".

وأعلن الحزب، الذى تأسس كجمعية في أبريل 2016، اليوم الخميس أن 6ر90 % من المشاركين في التصويت على الانترنت وافقوا على اللوائح الجديدة، التي انتقدها منشقون بسبب غياب الديمقراطية الداخلية.

وشارك في التصويت 32 % من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وانضموا للحزب قبل 9 أبريل، قبل اجراء الانتخابات الرئاسية.

وينص الميثاق على التزام الحزب بالديمقراطية و "القيم التقدمية"، بما في ذلك تكافؤ الفرص،والمساواة بين الجنسين، والتضامن، والعلمانية والحريات الاقتصادية.

كما يقول إن مكان فرنسا فى الاتحاد الاوروبى "مبدأ اساسى".

وانتقد المنشقون عدم وجود أي تمثيل منتخب لأعضاء الحزب العاديين في هذه المنظومة بموجب القواعد الجديدة.

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