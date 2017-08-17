البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد

واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إيريك باهون، الخميس، إن واشنطن سلمت قوات البيشمركة الكردية منذ بدء العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في 2014 مئات ملايين الدولارات، بالإضافة لتوفير الدعم العسكري والذخائر والمعدات لها، وذلك بموافقة الحكومة العراقية.

وأوضح باهون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن البنتاجون وقع في يوليو 2016 مذكرة تفاهم مع (البيشمركة) من أجل تسهيل الدفعات المالية للقوات المنخرطة في معركة تحرير الموصل، مشيرا إلى أن تلك الدفعات انتهت حاليا.

وأضاف الجنرال الأمريكي أن البنتاجون يرى أن التعاون بين بغداد وحكومة إقليم كردستان حيوي من أجل إلحاق الهزيمة بداعش، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل عملها مع الشركاء العراقيين لتسهيل التعاون بينهما ولهزيمة التنظيم.