فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح رجال البحث الجنائي وشرطة الاتصالات، في كشف غموض سرقة 72 ألف جنيه من سنترال شيراتون النزهة، وتبين أن مُرتكب الواقعة أحد أفراد الأمن.

مدير مبيعات بسنترال الشيراتون، أكد اكتشافه سرقة 72500 جنيه، وعدد من كروت شحن التليفونات المنزلية "مرحبًا" بقيمة 5 آلاف جنيه من الخزينة.

وكشفت المعاينة الأولية عدم وجود عبث أو كسر بباب الغرفة الرئيسي الخاص بالخزينة "مصفح" أو باب الخزينة المتواجد بداخلها المبلغ المالي والكروت.

وتبين أن مُرتكب الواقعة "أ. ف."، فرد أمن بشركة مُتعاقدة مع الشركة المصرية للاتصالات، لكنه انقطع عن العمل منذ فترة، سبق اتهامه في 3 قضايا (مخدرات، وشروع في قتل).

وعقب التأكد من أدلة الاتهام تم استهداف المتهم بعدة أكمنة، أسفر إحداها عن ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة؛ لمروره بضائقة مالية.

وأضاف المتهم أنه أثناء عمله كفرد أمن بالسنترال، لاحظ ترك موظفي السنترال مفاتيح حجرة الخزينة، والخزينة الحديدية المتواجد بها المبالغ المالية بأماكن محددة، وأنه ليلة الحادث دلف للسنترال متسلقًا السور الخلفي ثم اختبأ بداخله حتى مغادرة الموظفين، تمكن المتهم من سرقة المبلغ المالي وكروت الشحن، ولاذ بالفرار دون أن يشعر به أحد.

كما تم ضبط 69 ألف جنيهًا من الأموال المسروقة، وقرر إنفاق باقي المبلغ في شراء بعض الملابس وتسديد ديونه، وأنه تخلص من كروت الشحن بأحد الأماكن المهجورة؛ خشية أن تتسبب في القبض عليه.