الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" 08:38 م الخميس 17 أغسطس 2017

وزارة الخارجية

القاهرة- (أ ش أ):عقد مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، اجتماعاً مع ممثلي سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن تزامناً مع رئاسة مصر للمجلس خلال شهر أغسطس الحالي.وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الخميس- أن السفير هشام بدر استعرض، خلال اللقاء، مراحل عضوية مصر غير الدائمة بالمجلس بدءا من حملتها للترشح مروراً بتجاربها وخبراتها التفاعلية في إطار أعمال المجلس وانتهاء بأهم انجازاتها خلال فترة العضوية المنتخبة.وأوضح السفير هشام بدر أن مصر حملت معها خلال فترة عضويتها رؤى وأفكار ومصالح إفريقيا والعالم العربي التي تمثل قضاياهما نحو 90% من القضايا المعروضة على المجلس، مشيرًا إلى أن مصر بدأت عضويتها بالمجلس ولديها تصور واضح حول أولوياتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها، إذ سعت لاستصدار قرارات تعكس رؤيتها في التعامل مع الجوانب المختلفة لظاهرة الإرهاب، ومن ثم تعني بتغطية جوانب بعينها فيما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب مثل مكافحة الفكر المتطرف ومنع وصول الأسلحة للإرهابيين، وهو ما تم بالفعل للمرة الأولى.وأبرز مساعد وزير الخارجية النشاط المكثف التي قامت به مصر طوال فترة عضويتها في المجلس وحتى الآن وذلك من خلال عقد حوالي 30 حدثاً بعضها في القاهرة والأخر في المجلس، فضلاً عن استضافة عدد من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي التي استهدفت بالأساس الدول الإفريقية.وأضاف بدر أن مصر لعبت دوراً هاماً في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي وإبراز وجهة النظر الإفريقية خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس القارة، ويمثل هذا الجهد في استضافة بعثة مصر الدائمة في نيويورك للاجتماع الاستشاري السنوي العاشر بين المجلسين.بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأعضاء مجلس الأمن إلى عدد من الدول الإفريقية التي يتناولها المجلس، فضلا عن نجاح مصر في عقد أول اجتماع استشاري بين مجلس الأمن ونظيره في جامعة الدول العربية في مقر الجامعة العربية في القاهرة مايو 2016.وتابع أن مصر عقدت خلال رئاستها الحالية للمجلس نقاشاً مفتوحاً حول العقوبات الدولية يهدف إلى تحديد الدروس المستفادة من الدول المتضررة حول كيفية التعامل مع مختلف أنظمة العقوبات، مثنياً على التعاون البناء بين بعثة مصر الدائمة في نيويورك وبعثات الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس طوال فترة عضوية مصر.وأشار مساعد وزير الخارجية إلى نجاح مصر بالتعاون مع عدد من الدول المنتخبة بالمجلس في إصدار القرار رقم 2286 خلال رئاسة مصر للمجلس في مايو من العام الماضي بشأن حماية المنشأت الطبية في النزاعات المسلحة والذي نجح في إبراز قدرة الدول المنتخبة على تخطي حالات الاستقطاب التي تعرقل أعمال المجلس في أحيان كثيرة.ومن جانبهم، أكد ممثلو سفارات الدول الأعضاء في المجلس على تقديرهم للدور الهام التي قامت به مصر حتى الآن خلال عضويتها في المجلس خاصة فيما يتعلق بالدفع بالموضوعات الإفريقية والعربية ومن خلال رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب في المجلس، مشيرين إلى تطلعهم إلى استمرار دور مصر الفعال في هذه الموضوعات حتى بعد انتهاء فترة عضويتها.

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