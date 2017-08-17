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الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

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الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

التحرير

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يعقد المستشار رئيس مجلس إدارة نادي مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين المقبل بمقر النادي لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع كلاً بنجامين أشيمبونج من الداخلية وكابونجو كاسونجو من الاتحاد السكندري وأحمد داوودا من للمقاصة وصلاح عاشور من إنبي ويوسف إبراهيم "أوباما" في انتقال حر وأحمد مدبولي من النصر للتعدين ومحمد رمضان من بتروجيت. إلى جانب رزاق سيسيه، ومحمد الشامي وأحمد مجدي ومحمود علاء والثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبل. مع عودة الرباعي إبراهيم عبد الخالق وحازم إمام ومحمد كوفي وخالد قمر من الإعارة إلى الزمالك مجددا.

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التحرير

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