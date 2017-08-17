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جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

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مصراوي Masrawy

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

08:34 م الخميس 17 أغسطس 2017

الدكتور احمد غلاب

أسوان - إيهاب عمران:

تنظم جامعة أسوان، قافلة طبية وبيطرية متنوعة لمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، تحت عنوان "قافلة الخير".

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان: "إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان ومحافظة البحر الأحمر".

يشارك في القافلة ثلاث كليات هي: كلية الطب بعشر تخصصات طبية مختلفة لخدمة المرضى والمهمشين اجتماعيًا، مع توفير الدواء لغير القادرين من المواطنين، وكلية الزراعة التي تشارك بأساتذة متخصصين في طرق الزراعة الحديثة والتربة والنبات لخدمة مزارعي أهالي شلاتين وحلايب، وكلية الطب البيطري التي تقدم الدواء والخبرات للثروة الحيوانية.

وتبدأ القافلة أعمالها الخيرية من يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام.

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