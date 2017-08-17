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هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

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مصراوي Masrawy

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

08:34 م الخميس 17 أغسطس 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

سلم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، "زكريا سالم"، والملقب بـ "عجوز العربة"، ثلاجة كهربائية، كهدية، تقديرًا لظروفه الصحية والاجتماعية.

وأمر المحافظ بالمتابعة المستمرة لأحوال الرجل وتوفير كل ما يلزمه هو وأسرته.

وقال المحافظ مخاطبًا "عم زكريا": "أنت مثال يحتذى به في الكفاح والمثابرة وتحدي الظروف، ورجل لا تعرف الكسل وتتمتع بروح الرضا والطمأنينة وعزة النفس، وكلنا نقدرك ونحترمك".

يذكر أن "زكريا سالم"، يبلغ من العمر77 عامًا، وسبق وأن منحه المحافظ "كُشك"، بعد أن انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعمل على "تروسيكل"، بواسطة حبل مدلل حول جسده لجمع الكراتين، ورغبته في الاستمرار بالعمل رغم كبر سنه.

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