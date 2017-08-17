جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

الدقهلية - رامي القناوي:

أجرت جامعة المنصورة اختبار Aptis Test، على مدار يومين، بمعامل الحاسب الآلي بكلية الطب لطلابها السوريين والمصريين، ضمن مشروع HOPES الممول من قِبل الاتحاد الأوروبي، والذي تقوم جامعة المنصورة بتنفيذه داخل الجامعة.

وجرى الاختبار تحت إشراف الدكتورة سماح السعيد، منسق عام المشروع بجامعة المنصورة، والدكتورة شروق ياسر، المدرب بالمشروع، والمهندس محمد حازم مهندس بمركز تقنية الاتصالات بجامعة المنصورة.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إنه جرى تقسيم الطلاب إلى 4 مجموعات استغرقت الواحدة منها حوالي ثلاث ساعات ونصف، وهي المدة الزمنية للاختبار الذي تم خلال يومي الأربعاء واليوم الخميس.

وأضاف عبد الباسط، أن جامعة المنصورة، انتهت من تدريس وتخريج أول دفعة للمشروع في سابقة تعد الأولى بين الجامعات المصرية وجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلن نائب رئيس الجامعة، استقبال دفعة جديدة من الطلاب للاستفادة من المشروع خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن المنح المقدمة على موقع جامعة المنصورة وبكليات الجامعة المختلفة لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب ممن ينطبق عليهم الشروط، الالتحاق بالبرنامج.

يذكر أن اختبار Aptis هو اختبار لغة إنجليزية يقيس قدرات الطالب في مهارات اللغة الأربعة من استماع وتحدث وقراءة وكتابة، بالإضافة للقواعد.