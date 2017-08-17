بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور أحمد سليم مستشار محافظ كفر الشيخ للشباب، اليوم الخميس، تشكيل مجالس شبابية، خلال المرحلة المقبلة، تساعد وتعاون الأجهزة التنفيذية، في عملها الإداري، وذلك من أجل خدمة المواطنين، واكتساب خبرات قيادية من الشباب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مستشار محافظ كفر الشيخ، مع مجموعة من الشباب أبناء مدينة دسوق، لعرض المقترحات الشبابية، والاستماع لمشاكل الشباب، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وأكد مستشار محافظ كفر الشيخ للشباب، أن هذه المجالس الشبابية، تُعد منبثقة من المجلس الاستشاري الخاص بالمحافظة برئاسة محافظ الإقليم، وتشكل بالمحافظة، وعلى مستوى المراكز والمدن، والقرى، وهدفها مشاركة الشباب في كافة المجالات الإدارية المختلفة، كما تختص أدوارها بحصر جميع الاحتياجات المتطلبة في الأماكن المشكل بها هذه المجالس.

وأشار إلى أنه بعد حصر الاحتياجات والمتطلبات لتلك الأماكن، سيجرى رفعها للمحافظة تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع، وسوف يكون من حق أعضاء كل مجلس شبابي مشكل، مشاركة رئيس المدينة أو المركز، أو القرية، في أي خطة عمل ينفذها الجهاز التابع له في أي من هذه الوحدات المحلية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيحتاج لفترة تأهيل من أجل هذا الغرض.

وأوضح مستشار محافظ كفر الشيخ للشباب، أن أعمار أعضاء هذه المجالس الشبابية سيكون من ٢٠ إلى ٤٠ عامًا، وما فوق الأربعين إلى ما بعد ذلك تُشكل لجان تسمى بالحكماء لهذا السن، ويكون دورها واختصاصاتها بنفس اختصاصات وأدوار المجالس الشبابية، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا متنوعة ستكون منبثقة من المجالس الشبابية، وعددها ١٤ لجنة متنوعة.

وكشف عن تشكيل لجنة متابعة تتبع كل مجلس شبابي مشكل، لتقييم أعضاء هذه المجالس الشبابية، من ناحية التعامل، والأسلوب، مع المواطنين، وكيفية تقديم الحلول المناسبة، بالشكل الأمثل، في أي مشكلة يجري حصرها، من أجل صالح وخدمة المواطنين.

حضر اللقاء، مفرح عليبة مدير عام متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات، بمجلس مدينة دسوق، والدكتور عمرو أحمد خلف الله، منسق ورشة تطوير المنظومة الرياضية، بالمؤتمر الوطني للشباب، ومحمد مصطفى العافي، مدير إدارة المسرح بالثقافة ومنسق الصالون الثقافي بالمؤتمر الوطني للشباب، والسعيد أبوراس رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الحرية لحقوق الإنسان.