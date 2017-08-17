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كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة"

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كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة"

مصراوي Masrawy

كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة"

08:28 م الخميس 17 أغسطس 2017

(بي بي سي)

عثرت سيدة كندية على خاتمها الماسي المفقود منذ 13 عاما في جزرة بحديقتها الخاصة.

وشعرت ماري غرامز، 84 عاما، بإحباط شديد عندما فقدت خاتمها بينما كانت تقتلع بعض الأعشاب من مزرعة العائلة فى مقاطعة ألبرتا عام 2004.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، لم تخبر أحدا بفقدان الخاتم سوى نجلها.

ويوم الاثنين، اكتشفت زوجة نجلها السر، عندما عثرت على الخاتم في جزرة صغيرة.

وقد نمت الجزرة بشكل مستقيم داخل الخاتم، وهو ما ساعد على التقاطه من التربة بعد سنوات عديدة.

وكانت غرامز قد قررت ألا تخبر زوجها بفقدان الخاتم بسبب شعورها بالحرج، لكنها أخبرت نجلها بالأمر.

واشترت غرامز خاتما آخر أرخص قليلا، وكأن شيئا لم يحدث.

وقالت: "ربما فعلت الشيء الخطأ، لكنني كنت غاضبة".

وخلال الأسبوع الجاري كانت زوجة نجلها، كولين دالي، تريد بعض الجزر لتناول العشاء.

وذهبت دالي، التي تعيش الآن في المزرعة التي كانت تعيش بها غرامز، لحصاد بعض الخضراوات من الحديقة. وفجأة رأت الخاتم حينما كانت تغسل جزرة ضخمة بعض الشيء.

وأدرك الابن على الفور أن هذا هو خاتم والدته، ولذا اتصل بها.

وقالت غرامز إنها تتمنى لو كانت قد أخبرت زوجها الذي توفي قبل خمس سنوات.

وقالت إن زوجها كان كثير المزاح، وربما كان ينظر إلى الأمر على أنه مضحك جدا.

والآن وبعد عثورها على الخاتم، قالت غرامز إنها ستكون حذرة أكثر.

وقالت: "إذا ذهبت إلى الخارج أو قمت بأي شيء سأضعه في مكان آمن، وهذا ما كان ينبغي أن أفعله".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها شخص خاتم من الماس في جزرة. ففي عام 2011، وجدت امرأة سويدية خاتم زواجها بعد 16 عاما من فقدانه.

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مصراوي Masrawy

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