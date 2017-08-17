رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

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قال الرئيس التشادى إدريس ديبى، إن بلاده حريصة على تشجيع الاستثمارات المصرية فى تشاد، مشيرًا إلى قرار حكومته بإعفاء رجال الأعمال المصريين من الحصول على تأشيرات دخول لتشاد، فى إطار الحرص على جذب المستثمرين المصريين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال المباحثات الثنائية التى جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وصل، اليوم الخميس، العاصمة التشادية إنجامينا، وكان على رأس مستقبليه الرئيس إدريس ديبى رئيس تشاد، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان وكبار المسئولين التشاديين، حيث أقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التشادى، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس التشادى بزيارة الرئيس، مشيرًا إلى أنها الزيارة الأولى لرئيس مصرى لتشاد فى تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن «ديبى» أشاد بالجولة التى يقوم بها الرئيس السيسي فى عدد من الدول الإفريقية، التى تؤكد الانتماء الإفريقى لمصر وتوجه الرئيس نحو استعادة دورها على الساحة الإفريقية، كما أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر وتشاد والروابط الممتدة التى تجمع بينهما، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.

وأثنى «ديبي» على نشاط الشركات المصرية التى تعمل فى تشاد، مؤكدًا حرص الحكومة التشادية على تذليل العقبات التى تواجه شركتى المقاولين العرب ومصر للطيران، كما أعرب عن تقديره لما تقدمه مصر لتشاد من برامج بناء القدرات والتدريب في المجالات العسكرية والمدنية ولاسيما فى مجال التعليم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسي أعرب عن سعادته بزيارة تشاد للمرة الأولى، وأشاد بالعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، وأكد حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذًا فى الاعتبار وجود البلدين فى منطقة تشهد تحديات مختلفة، كما أكد الرئيس وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين فى مجالات الثروة الحيوانية والصحة والزراعة والرى والبنية التحتية والطاقة.

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وأكد الرئيس السيسي أيضًا على اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقاء فى تشاد فى مجال بناء القدرات، وذلك من خلال الدورات التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف التخصصات المدنية والعسكرية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات بين الرئيسين شهدت تطابقًا فى وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما أعرب الرئيسان عن إدانتهما لكافة الجرائم الإرهابية التي ترتكب في مختلف دول العالم، والتى كان آخرها الحادث الإرهابى في بوركينا فاسو، الذى أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وفى هذا السياق أشاد الرئيس ديبي بجهود ومواقف الرئيس السيسى الحاسمة فى مواجهة الإرهاب والتطرف، كما أشاد الرئيس السيسى بجهود تشاد في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، معربًا عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي تقدمها في هذا الشأن.

واتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود على المستويين الإقليمى والدولى لمجابهة التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، وبحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكدا أهمية استمرار الجهود من أجل دعم الحوار بين الأطراف الليبية بهدف مساعدتهم على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فى هذا البلد الشقيق، وبما يتيح ترسيخ دعائم مؤسسات الدولة وتلبية طموحات الشعب الليبي في حياة كريمة ومستقرة.

وفى ختام المباحثات، اتفق الرئيسان على تفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين وعقد دورتها القادمة فى مصر قبل نهاية العام الجارى، بهدف دفع مجالات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ووجه الرئيس الدعوة للرئيس التشادي للمشاركة في المؤتمر الدولي للشباب، ومنتدى الاستثمار فى إفريقيا 2017، المقرر عقدهما في شرم الشيخ في نوفمبر وديسمبر المقبلين، وقد رحب الرئيس ديبي بالدعوة مؤكدًا تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة.