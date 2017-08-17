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الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

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الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

التحرير

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أدان بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، حادث الدهس الذى وقع فى مدينة برشلونة الإسبانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، معربًا عن تعازي  لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد البيان وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إسبانيا الصديق فى مواجهة الإرهاب البغيض، مشددًا على أن تلك الهجمات الإرهابية لا يمكن أن تنال من عزيمة الحكومات والشعوب على اجتثاث جذور الإرهاب الذى يستهدف زعزعة الاستقرار والأمن فى مناطق عديدة من العالم.

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وأشار البيان إلى أن الإرهاب وما يمثله من فكر متطرف وحض على الكراهية وامتهان للكرامة الإنسانية، لن يُكتب له الانتصار فى النهاية، مطالبًا جميع الدول بتكثيف جهودها باتخاذ خطوات جادة وفورية للقضاء التام على تلك الظاهرة من خلال تجفيف مصادر تمويلها أو رعايتها وإيواء عناصرها.

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