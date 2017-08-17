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بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

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بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، إن هناك جدل جديد حول تعديلات دستورية مرتقبة، وأن نوابًا اقترحوا مد فترة الرئاسة، مؤكدًا أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان لم يتحدث عن الأمر.

وأضاف بكري خلال تقديمه ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك مواد بالدستور تحتاج إلى تعديلات، ولكن يجب أن تأتي بعد مشاورات وحوارات مجتمعية.

وعلق على مد فترة الرئاسة قائلًا: «الرئيس نفسه مش في دماغه هذا الكلام، وليه مع قرب الانتخابات الرئاسية نقول هذا الكلام، الدستور يقول إن الفترة الرئاسية أربع سنوات، فيجب أن نحترم الدستور، والرئيس أول من يحترم الدستور، ولا أظن أنه راغب في هذا الأمر».

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وتابع: «دعونا نطوي هذه الصفحة ونركز على ما هو قادم حتى لا نفتعل الأزمات في الدولة، وهي لا تتحمل ذلك».
 

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التحرير

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