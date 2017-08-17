مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم»

التحرير

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كتب - كريم محجوب

قال مصدر بصحيفة «ديلي نيوز»، التابعة لشركة بيزنس نيوز، الصادر بشأنها قرار تحفظ اليوم الخميس، إن الشركة هي التي سعت إلي هذا القرار؛ حتى تنتظم في عملها ويعود الوضع بها كما كان.

وأضاف، فى تصريحات لـ«التحرير»، أن العاملين داخل الشركة يعملون بانتظام سواء قبل القرار أو بعده، ولم يحدث تعسف ضدهم، وستصرف المستحقات المالية المتأخرة.

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وأضاف أن مسئولي الشركة والجريدة والموقع باقون دون تغيير في الهيكل الداخلي للشركة، على أن تنتدب لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، مفوض يعمل على التأكد من مصدر الإيرادات وتوجه المصروفات، كما تم اختيار مؤسسة أخبار اليوم لإدارة الكيانات، لملائمتها لطبيعة العمل الصحيفة.

واختتم قائلًا: «سعدنا بالانضمام إلى مؤسسة أخبار اليوم، ونرحب بأي جهه للتأكد والرقابة على طبيعة العمل والسياسة المالية».