سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن سفير بريطانيا لدى ليبيا، بيتر ميليت، أن حكومة بلاده تعمل مع مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة على تحشيد دولي لدعم الملف الليبي في المحافل الدولية، وفق ما نشرته صفحة بلدية مصراتة على "فيسبوك".

جاء ذلك خلال لقاء ميليت، الخميس، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن التجمع السياسي لنواب مصراتة، وممثلين عن مجلس أعيان بلدية مصراتة للشورى والإصلاح، في إطار زيارة رسمية إلى بلدية مصراتة.

وفي السياق ذاته، قالت بلدية مصراتة، عبر صفحتها، إن ميليت "عبر عن سعادته بتواجده في مدينة مصراتة لمقابلة المسؤولين فها، وأبدى ترحيب وتشجيع بلاده للتحركات الأخيرة الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية، خاصة مع المنطقة الشرقية.

وأكد السفير البريطاني خلال اللقاء للمسؤولين في مصراتة أن سياسة بلاده تجاه ليبيا لم تتغير، وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتساند كل الجهود لمحاربة الإرهاب، وتدعم جهود الأطراف السياسية الليبية المختلفة نحو الوصول إلى آلية وطنية توافقية لكسر الجمود السياسي الحالي، والإسراع للاتفاق على رؤية موحدة للخروج من الأزمة الراهنة، يكون أساسها الاتفاق السياسي الليبي، وبرعاية الأمم المتحدة.