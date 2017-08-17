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روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

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مصراوي Masrawy

روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

08:25 م الخميس 17 أغسطس 2017

روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسي

موسكو - (أ ش أ):

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ترى فرصة لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية وتحث واشنطن على الاستفادة منها.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، الخميس - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إننا لا نرى فقط (فرصة لتحسين العلاقات) بل إننا نتحدث عن ذلك بطريقة أكثر نشاطا وهذا ما ندعوا إليه ونقترحه".

وأضافت أن الشرط الوحيد للتعاون الروسي الأمريكي هو احترام القانون الدولي والاحترام المتبادل والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت زاخاروفا "أننا لم نغلق الباب أبدا، حتى عندما تم الإساءة إلينا وهذا كان واضحا تماما في طرد الدبلوماسيين الروس في الأيام الأخيرة من ديسمبر 2016 وحجب الممتلكات الروسية في الأراضي الأمريكية، وامتنعنا عن الرد بشكل عاطفي، وأعطينا الولايات المتحدة أكثر من ستة أشهر لتسوية هذا الوضع، لإيجاد مخرج والسماح لواشنطن بإنقاذ وجهها".

وقالت زاخاروفا "لقد توقفنا لفترة طويلة بما فيه الكفاية لمنح واشنطن فرصة للتحول من المواجهة الانفرادية إلى التفاعل ولكن لم تردنا أي استجابة من واشنطن".

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Asha

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مصراوي Masrawy

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