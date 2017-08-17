صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية 08:15 م الخميس 17 أغسطس 2017

(بي بي سي)تقوم قوات الأمن السعودية منذ مدة بهدم العديد من المباني الواقعة في الجزء القديم من بلدة العوامية الواقعة في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.يبدو أن لأعمال الهدم هدفان، الأول القضاء على متشددين شيعية في البلدة، والثاني تطوير الجزء القديم من البلدة.في الصورة الفضائية المنشورة، يبدو الدمار الناشئ عن القتال بين القوات السعودية والمسلحين الشيعة واضحا تماما ولكنه محدود في حي المسورة الواقع شمالي البلدة.وتقول السلطات السعودية إنها تخطط لتجديد حي المسورة القديم وان سكانه، وغالبيتهم من الشيعة، سيسمح لهم بالعودة اليه.ولكن بعض السكان يقولون إن قوات الأمن تتصرف بشكل عشوائي وان العديد من المدنيين قتلوا اثناء عمليات الإجلاء القسري وما يقال إنه اطلاق نار بين قوات الأمن ومسلحين.

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