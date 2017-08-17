رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

القاهرة- (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، الخميس، إن وزير الخارجية سامح شكري سيحمل في جولته الأوروبية رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى داليا جريبوسكايت رئيسة جمهورية ليتوانيا.

وأضاف أنه تقرر أن تشمل جولة الوزير الأوروبية، بداية الأسبوع المقبل، ليتوانيا إلى جانب روسيا وإستونيا.

وأوضح أبو زيد، أن الجولة الخارجية تأتي في إطار اهتمام مصر بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع جمهورية ليتوانيا، والترويج للمرشحة المصرية والأفريقية لمنصب مدير عام اليونيسكو، نظراً لعضوية ليتوانيا في المجلس التنفيذي لليونيسكو.

وتابع أن الوزير سيجري لقاءات مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الليتوانيين، حيث سيتم خلالها بحث سبل تفعيل آلية التعاون بين مصر ودول البلطيق، وتعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات خاصة الاقتصادية بما في ذلك الطاقة المتجددة والاستثمارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والصناعة، بالإضافة إلى السياحة حيث تحتل مصر مركز الصدارة بين قائمة المقاصد السياحية للمواطن الليتواني.