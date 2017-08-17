الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة 07:52 م الخميس 17 أغسطس 2017

الخارجية الألمانية

برلين - (د ب أ): نصحت وزارة الخارجية الألمانية المسافرين إلى إسبانيا بتجنب المنطقة التي شهدت حادث دهس فى وسط مدينة برشلونة اليوم الخميس.وأوصت الوزارة مساء اليوم الخميس المسافرين بتجنب منطقة حادث الدهس وإتباع تعليمات قوات الأمن ومتابعة ماتنشره وسائل الإعلام المحلية.وقع الحادث في لاس رامبلاس، وهو طريق للمشاة بمدينة برشلونة يرتاده السائحون والسكان المحليون على السواء.وذكرت مصادر الشرطة الاسبانية لصحيفة "الباييس" أن حادث الدهس في برشلونة أسفر عن مقتل شخص على الاقل وإصابة عشرين آخرين .وناشدت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر الأشخاص الابتعاد عن منطقة لاس رامبلاس وبالاكا دى كاتالونيا بوسط مدينة برشلونة.وذكر شهود عيان أن حركة المرور توقفت في وسط المدينة، بينما اغلقت المحلات التجارية بمنطقة الحادث ابوابها.وبحسب التليفزيون الاسباني، تبحث الشرطة عن سائق الحافلة.وقال صحفى يعمل لحساب محطة "أر تى فى اي" الاسبانية إن الحادث تسبب في القيام بعملية بوليسية واسعة في الوقت الذى هرعت فيه سيارات الاسعاف الى المنطقة، بينما فر المتواجدون من المنطقة في حالة فزع.وكان قد تم إغلاق المنطقة المتضررة على نطاق واسع.

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