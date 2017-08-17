بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

القاهرة – (مصراوي)

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم الدهس بمدينة برشلونة اليوم الخميس، والذي أسفر عن مقتل 13 على الأقل وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن السلطات المحلية في كتالونيا أكدت أن المهاجم يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا، ونشرت وسائل إعلام محلية صورة له.

وأعلنت الشرطة بشكل رسمي مقتل شخص واحد حتى الأن وإصابة العشرات في الهجوم الذي استهدف زوار منطقة "لارامبلا" السياحية الشهيرة بوسط برشلونة. وذكرت الشرطة أيضًا أن الهجوم إرهابي وأن التعامل معه جاء وفقًا لقواعد التعامل مع الإرهابيين.

وكانت الشرطة ذكرت أيضًا أن سائق الشاحنة دهس مجموعة من الأشخاص ثم ترك الشاحنة وتحرك على قدميه.

وأغلقت أيضًا محطات المترو بالمنطقة وأمرت الشرطة الناس بعدم الاقتراب من محيط الهجوم.

طالبت السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الإثنين، مواطنيها بتجنب التواجد في منطقة هجوم الدهس في مدينة برشلونة.

وذكرت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها على علم بالحادث الذي وقع في منطقة "لارامبلا" السياحية في برشلونة، وطالبت مواطنيها بمتابعة تعليمات الشرطة المحلية حول التطورات.