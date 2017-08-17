بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

كتبت- ميرا ماهر:

يتمنى العديد من الأشخاص الحصول على مظهر جذاب وجسم ممشوق بلا ترهلات ودون عناء.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، عرضت قناة "BRIGHT SIDE" على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يحتوي على 7 تمارين رياضية، يمكن بممارستها يومياً توفير الكثير من الوقت والمال، كما أنها تمنح الجسم الشكل المثالي في فترة قياسية.

يعرض الفيديو مجموعة تمارين رياضية يستغرق أداؤها فترة تتراوح بين 5- 10 دقائق يومياً، والتي لا تحتاج إلى معدات رياضية، مما يجعلها مناسبة للممارسة في أي مكان مزود بمساحة مناسبة.

ويعرض الفيديو بالتفصيل الطريقة الصحيحة لأداء كل حركة، كما يُعرض في نهايته خطة يمكن اتباعها لمدة 4 أسابيع، تشمل مدة ممارسة كل تمرين على حده وفترة الاستراحة بين كل تمرين وآخر.