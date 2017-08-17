أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

08:00 م الخميس 17 أغسطس 2017

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو--5-دقائق-كافية-للحصول-على-جسم-بلا-ترهلات

كتبت- ميرا ماهر:

يتمنى العديد من الأشخاص الحصول على مظهر جذاب وجسم ممشوق بلا ترهلات ودون عناء.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، عرضت قناة "BRIGHT SIDE" على موقع "يوتيوب" مقطع يحتوي على 7 تمارين رياضية، يمكن بممارستها يومياً توفير الكثير من الوقت والمال، كما أنها تمنح الجسم الشكل المثالي في فترة قياسية.

يعرض الفيديو مجموعة تمارين رياضية يستغرق أداؤها فترة تتراوح بين 5- 10 دقائق يومياً، والتي لا تحتاج إلى معدات رياضية، مما يجعلها مناسبة للممارسة في أي مكان مزود بمساحة مناسبة.

ويعرض الفيديو بالتفصيل الطريقة الصحيحة لأداء كل حركة، كما يُعرض في نهايته خطة يمكن اتباعها لمدة 4 أسابيع، تشمل مدة ممارسة كل تمرين على حده وفترة الاستراحة بين كل تمرين وآخر.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • للمبتدئين..نصائح للحصول على عضلات بطن مشدودة وقوية

    هو وهي

  • بدون اللجوء للرجيم ..سيطر على شهيتك المفتوحة بتلك الطرق

    هو وهي

إعلان

f67e44fa5f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)