مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف"
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف"
07:55 م الخميس 17 أغسطس 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
تفقد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اليوم الخميس، الحالة الأمنية والمرورية بدائرة "قسم شرطة منوف - قسم تصاريح عمل منوف - مركز شرطة منوف - قسم مسطحات منوف - وحدة مرور منوف"، للوقوف على مدى استعداد القوات للتعامل مع أية تداعيات أمنية، ومدى جاهزيتهم لتمكينهم من أداء كافة المهام الموكلة إليهم.
كما تفقد، النوبتجية وغرف الحجز والسلاح، والتقى بالضباط والأفراد، وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية، وتلافى أية سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني والخدمي للمواطنين.
وأكد عتمان، على أهمية التزام القوات بحسن معاملة الجمهور وتطبيق القانون ومراعاة حقوق الإنسان.
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