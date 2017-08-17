بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمحطات الصرف الصحي بقرى ميت نما وميت حلفا والإصلاح، رافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالقليوبية والعضو المنتدب، ومصطفى بيومي رئيس مجلس مدينة قليوب، والمهندسة أماني محمد عبد الجواد رئيس فرع قليوب.

ووجه المحافظ خلال الجولة، بضرورة الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة، وسرعة إصلاح الأعطال، والتفقد اليومي لحالة الطلمبات للتأكد من سلامتها، ولتجنب أي أعطال مفاجأة تؤثر على أداء المحطات وكفاءتها.

كما استمع المحافظ ورئيس شركة المياه، لبعض شكاوى المواطنين، ووجه بسرعة حلها والتغلب عليها في أسرع وقت.