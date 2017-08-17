القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، اليوم الخميس، القبض على عاطلين بشبرا الخيمة، يكوّنان فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا للإتجار في المخدرات والنصب على المواطنين، وتبين أن أحدهما يحمل كارنيه مزور منسوب لجريدة "صوت الناس"، وينصب على المواطنين به.

جرى ضبطهما وبحوزتهما بندقية خرطوش، ومبلغ مالي وكمية من الحشيش.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العقيد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بضبط النقيب عبد الرحمن نبيل معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، كلاً من: "أمير ع" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات وسلاح، و"أحمد خ" 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا، مخدرات، واستعمال قوة، وبحوزتهما سلاح ناري بندقية خرطوش، و4 طلقات، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1085 جنيه، وسلاح أبيض "مطواة"، وكارنيه لجريدة صوت الناس.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة البيع.