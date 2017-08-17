أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

07:32 م الخميس 17 أغسطس 2017

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، اليوم الخميس، القبض على عاطلين بشبرا الخيمة، يكوّنان فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا للإتجار في المخدرات والنصب على المواطنين، وتبين أن أحدهما يحمل كارنيه مزور منسوب لجريدة "صوت الناس"، وينصب على المواطنين به.

جرى ضبطهما وبحوزتهما بندقية خرطوش، ومبلغ مالي وكمية من الحشيش.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العقيد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بضبط النقيب عبد الرحمن نبيل معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، كلاً من: "أمير ع" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات وسلاح، و"أحمد خ" 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا، مخدرات، واستعمال قوة، وبحوزتهما سلاح ناري بندقية خرطوش، و4 طلقات، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1085 جنيه، وسلاح أبيض "مطواة"، وكارنيه لجريدة صوت الناس.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية والقليوبية

    أخبار

  • حبس سائقين متهمين بالاتجار في المخدرات بالسويس

    أخبار

  • حبس أفراد تشكيل عصابي لسرقة "الموبايلات" في رأس البر

    أخبار

  • مدير أمن دمياط: الحملات مستمرة لمواجهة الاتجار في المخدرات

    أخبار

إعلان

03e3387735.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر

هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر

جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة

جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة