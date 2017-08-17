عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ادعى عامل في محضر رسمي قيام صاحب مزرعة دواجن، بخطف نجله بقرية بطوخ، بسبب خلافات ماليه بينهما، حيث تبين عدم صحة الواقعة، وأن المُبلغ أخفى نجله بمساعدة زوجته ونجل عمه، وجرى ضبطهما، وأرشدوا عن الطفل، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا من "أحمد مغاوري إبراهيم علي"، 30 سنة، عامل، يتهم فيه "هيثم م ع" 42 سنة، صاحب مزرعة دواجن، بخطف نجله "عمر"، 3 سنوات، وعلل ذلك لاتهام المشكو في حقه له بسرقة مزرعة الدواجن ملكه، وأنه جرى عقد جلسة عرفية فيما بينهما، وقّعا خلالها على إيصالات أمانة، ولرغبته في استرداد إيصال الأمانة الموقع عليه، قام المشكو في حقه بخطف نجله.

جرى إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فتشكّل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفي مدير المباحث، والعميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية، حيث توصلت التحريات إلى عدم صحة البلاغ، وقيام المبلغ باختلاق الواقعة بالاشتراك مع كل من زوجته "رحمة ش" 24 سنة، ربة منزل، ونجل عمه "أحمد م" 27 سنة، عامل، وضبط النقيب محمد فخري معاون المباحث، المتهمين الأخيرين.

وبمواجهتهما، اعترفا بالاشتراك والمبلغ في اختلاق الواقعة، وذلك للتهرب من الديون لدي المشكو في حقه، وقيام المبلغ باتهامه كوسيلة لتنازله عن ذلك الدين، وأرشد المتهم الثالث عن مكان تواجد الطفل، حيث كان يخفيه طرفه بإحدى مزارع الدواجن، وتحرر الطفل، وجار العرض على النيابة.