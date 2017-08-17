الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق كهرباء القاهرة في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب النادي بثمانية أهداف نظيفة.

انتهى الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها خالد قمر مهاجم الفريق في الدقائق 5 من عرضية لأحمد مجدي و27 من انفراد بالمرمى و38.

شاهد أيضا

بينما سجل إبراهيم عبدالخالق الهدف الرابع ومصطفي محمد ومحمود حسن الهدفين الخامس والسادس فى الدقيقتين 68 و70 على الترتيب، بينما سجل مصطفى محمد الهدف الثاني له والسابع للزمالك فى الدقيقة 80 من ركلة حرة واختتم أحمد عادل «ميسي» مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ 83.

وأشرك الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى عددًا كبيرًا من اللاعبين للإطمئنان عليهم خلال ودية اليوم.