بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قناة الجزيرة استهدفت تشويه صورة الجيش المصري من خلال مؤامرات إعلامية تدعو للتطرف والنيل من عزيمة الجيش المصري.

وأضاف بكري فى برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النظام القطرى وبوقه الإعلامي تآمر على الدول العربية عن طريق ممارسات مشينة في دعم الإرهاب وتمويل عملياته؛ سعيًا إلى إثارة الفوضى وإسقاط المنطقة العربية.

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وذكر أن قطر تدعم أفكار كل من تركيا وإيران والدول الداعمة للإرهاب للسيطرة على المنطقة العربية من خلال الممارسات الإرهابية.