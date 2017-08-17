مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

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استهل مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الحادث الأليم لقطاري خورشيد بالإسكندرية الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

واستعرض المجلس أجندة الحكومة التشريعية المقترحة خلال دور الانعقاد التشريعي الجديد لمجلس النواب، والتي تتضمن بيانًا بمشروعات القوانين المحالة إلى مجلس النواب، والأخرى المحالة إلى مجلس الدولة، إلى جانب مشروعات القوانين المتداولة بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية لاستيفاء الملاحظات ووضع الصيغ النهائية لتلك المشروعات.

ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد استيفاء كافة الملاحظات، مع إحالتها إلى مجلس الدولة وذلك تمهيدًا لإصدارها، ويأتي ذلك من منطلق حرص الحكومة على إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة بهدف تهيئة مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على النحو الذي يخدم الاقتصاد القومي.

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ووافق المجلس أيضًا، على مشروع قانون بشأن إطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول «سومي» لمدة 27 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992، ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1250 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسوان عند مدخل قرية الغنيمية على الطريق الغربي الصحراوي أسوان - القاهرة لصالح محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة محطة خدمة تموين سيارات.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص تعديل مسمى كلية الادارة الفندقية بجامعة الاسكندرية ـ فرع مرسي مطروح، إلى كلية السياحة والفنادق، ووافق على اعتماد المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة من 1 مارس 2016، حتى 31 ديسمبر 2016، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.