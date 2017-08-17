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توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات

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توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات

التحرير

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توقفت حركة القطارات بمحطة سكك حديد الإسماعيلية بسبب توقف قطار، لتعطل جهاز مسئول عن تحديد سرعته.

وأكد مصدر بإدارة شرطة النجدة، إن بلاغا وصل للإدارة بتوقف القطار ورفض سائقه التحرك بسبب عطل في جرّار القطر، ونقل المصدر عن السائق قوله إنه لا يستطيع تحمل مسؤولية الركاب لأن هذا العطل نفسه الذي تسبب في تصادم قطارين قبل أيام بمدينة الإسكندرية.

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وقال شهود عيان من ركاب القطار، إن القطار تأخر في الوصول للمحطة بسبب بطء الحركة حيث تحرك من مدينة بورسعيد إلى الإسماعيلية في الواحدة ظهرًا، وتسبب التوقف في تعطل وصول الركاب حتى غروب الشمس وتوقف القطار القادم من مدينة بورسعيد إلى القاهرة بمحطة قطارات الإسماعيلية بسبب عطل بحساس السرعات، بحسب تصريح من مصدر مسئول بمحطة القطارات.

وأضاف المصدر أن محطة السكك الحديدية وفرت قطارا بديلا من خط السويس لنقل الركاب إلى القاهرة، وننتظر وصول قطار ثان لنقل بقية الركاب.

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التحرير

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