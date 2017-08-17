محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر

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قاد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل "فرع رشيد"، اليوم الخميس، قبيل حدود مركز دسوق مرورًا بمركز فوه باتجاه مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة عازمة على إزالة كل الأقفاص السمكية من نهر النيل بنطاق المحافظة، وأن حملة الإزالة التي تتم على مجرى نهر النيل ستستمر حتى القضاء على الأقفاص السمكية، التي تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب، وعلى الصحة العامة للمواطنين بشكل عام، ولذلك يتحتم تطبيق القانون.

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وأضاف نصر، أن التعدي على النيل خط أحمر، مؤكدًا اهتمام المحافظة بمنع كافة أشكال التلوث والتعديات على نهر النيل، وأنه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.