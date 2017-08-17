أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قاد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل "فرع رشيد"، اليوم الخميس، قبيل حدود مركز دسوق مرورًا بمركز فوه باتجاه مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة عازمة على إزالة كل الأقفاص السمكية من نهر النيل بنطاق المحافظة، وأن حملة الإزالة التي تتم على مجرى نهر النيل ستستمر حتى القضاء على الأقفاص السمكية، التي تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب، وعلى الصحة العامة للمواطنين بشكل عام، ولذلك يتحتم تطبيق القانون.

شاهد أيضا

وأضاف نصر، أن التعدي على النيل خط أحمر، مؤكدًا اهتمام المحافظة بمنع كافة أشكال التلوث والتعديات على نهر النيل، وأنه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال

«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال

وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز

وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز

رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس

رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس

نجل «قاضي الرشوة» يتقدم باستقالته من مجلس الدولة

نجل «قاضي الرشوة» يتقدم باستقالته من مجلس الدولة