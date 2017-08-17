مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات

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قال المهندس فؤاد القصاص، مدير تطوير الاعمال بشركة فوري، والمسؤول عن قطاع الكهرباء بشركة فوري ذهب، إن قيمة خدمة العملاء لشحن كروت عدادات الكهرباء، توزعت على 5 شرائح، بداية من قيمة خدمة العملاء فيما يخص الشريحة الأولى من 10 إلى 50 جنيه بـ2 جنيه، والشحن بقيمة أكثر من 50 جنيهًا وحتى 100 جنيه، تقدر بـ3 جنيهات.

وأضاف القصاص، خلال المؤتمر المنعقد بشركة شمال القاهرة للكهرباء، لإعلان عن تفعيل خدمة شحن عدادات الكهرباء من خلال 40 الف نقطة على مستوى الجمهورية، أن قيمة خدمة العملاء لشحن عداد الكهرباء بأكثر من 100 جنيه وحتى 200 جنيه تقدر بـ4 جنيهات، وقيمة خدمة العملاء لاكثر من 200 جنيه حتي 500 جنيه قدرت ب 6 جنيهات.

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وتابع: "أما الشريحة الخامسة والاخيرة والتي تزيد عن 500 جنيه لما أكثر، تقدر قيمة خدمة العملاء لها بـ8 جنيهات".