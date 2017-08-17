الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

ستوكهولم - (د ب أ):

اكتشفت هيئة سلامة الأغذية في الدنمارك، اليوم الخميس، أكثر من سبعة أطنان تقريبا من البيض المستورد الملوث بالمبيد الحشري "فيبرونيل".

وقالت إدارة الأغذية والصحة البيطرية الدنماركية "دي في إف أيه" إن كل البيض تقريبا المكتشف قد تم استيراده من هولندا، وبعدها تم سلقه وتقشيره في الدنمارك.

وتم سحب شحنة أصغر كانت مستوردة من ألمانيا"وتبلغ حوالي مائة كليوجرام وبيعت ككتل من عجة البيض لمطابخ متخصصة"، لكن متحدثا باسم الإدارة لم يحدد مكان إنتاج ذلك البيض.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الإدارة عن العثور على حوالي 22 طنا من البيض الملوث بالمبيد الحشري استوردتهم متاجر جملة مختلفة، وقامت المتاجر بسحبها.

والدنمارك واحدة من بين أكثر من عشر دول أوروبية طالتها مشكلة تلوث البيض التي سلطت الضوء على حجم التعقيد لسلاسل توريد الأغذية في القارة.

وقالت الإدارة إنه لا يوجد دليل على أن منتجي البيض الدنماركيين استخدموا مبيد "فيبرونيل" وأن المستويات التي عثر عليها في البيض المستورد لا تشكل خطرا على الصحة.

وفيبرونيل هو مبيد حشري شائع الاستخدام في المنتجات البيطرية من أجل التخلص من البراغيث والقمل والقراد، وهو محظور استخدامه في المنتجات الحيوانية المخصصة للاستهلاك الآدمي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.