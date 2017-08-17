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الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

07:09 م الخميس 17 أغسطس 2017

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، أن روسيا تدعو الدول الأخرى إلى محاربة المواقع على الأنترنت التي تنشر معلومات المتطرفين.وأشارت زاخاروفا -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - إلى قرار شركة روسكومنادزور للاتصالات الروسية بوقف تشغيل موقع النازيين الجدد في الولايات المتحدة "ديلي ستورمر" في النطاق الروسي.وقالت زاخاروفا، إننا "سنتابع سياسة ثابتة فيما يتعلق بهذه القضية، وسنكافح التفوق العنصري، أينما ظهرت، ونناشد سلطات الدول الأخرى أن تتصرف بسرعة وقسوة فيما يتعلق بالمواقع المماثلة التي تنشر محتوى تطرفي".وأضافت أنه "ليس هناك مكان للايديولوجية المتطرفة والدعاية للافكار المماثلة في بلادنا".

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