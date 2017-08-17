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استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا

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مصراوي Masrawy

استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا

07:05 م الخميس 17 أغسطس 2017

استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا

برلين - (د ب أ):
تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للسب والإهانة على نطاق واسع اليوم الخميس لدى ظهورها في فعالية انتخابية بولاية سكسونيا شرقي البلاد.

واستقبل أكثر من مئة شخص منتمين لحركة "بيجيدا" الألمانية المعادية للإسلام (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب) وكذلك من حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو، المستشارة الألمانية بوابل من الصافرات، وهتفوا "انصرفي! انصرفي!"، وذلك في مدينة أنابرج-بوخهولتس شرقي ألمانيا، بينما تولت الشرطة حمايتها.

وساد في البداية في ساحة السوق ضجيج يصم الآذان.
وتفاعلت ميركل مع ذلك، وقالت: "البعض لا يمكنهم سوى الصراخ، والبعض يرغبون في تحريك شيء، وآخرون يهتفون فقط".

وشارك في فعالية الحملة الانتخابية لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا أيضا رئيس حكومة الولاية شتانيزلاف تيليش الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب بالولاية، وكذلك وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير.

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