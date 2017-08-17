وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً

مدريد - (أ ش أ)

أعلنت وسائل إعلام إسبانية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس وسط برشلونة إلى 13 قتيلا.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز)، اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

كانت الشرطة الإسبانية قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة، في ما اعتبرته حادثا إرهابيا، وأشارت إلى أنه تم إغلاق محطات القطارات القريبة من موقع الحادث.