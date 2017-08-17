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الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد سيؤدي إلى مأساة

07:00 م الخميس 17 أغسطس 2017

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

موسكو - (د ب أ): 

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن شن هجوم عسكري ضد كوريا الشمالية سيؤدى إلى مأساة هائلة وخسائر فادحة في صفوف المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا فى تصريحات أوردتها وكالة " تاس" الروسية للأنباء إنه يتعين على جميع الأطراف المعنية في شبه الجزيرة الكورية ضبط النفس ومنع الوضع من الوصول إلى نقطة اللاعودة.

وأضافت زاخاروفا أنه لا يوجد بديل لتسوية سلمية للتوتر بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وتحاول روسيا والصين اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، التوصل الى اتفاق سلام، يقضي بأن توقف كوريا الشمالية برنامجها للأسلحة النووية، مقابل وقف كوريا الجنوبية المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة.

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