أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟

06:53 م الخميس 17 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    1f2761ae84.jpg

  • عرض 4 صورة

    efd4100e4e.jpg

  • عرض 4 صورة

    a2f138be87.jpg

  • عرض 4 صورة

    c6d9f830b4.jpg

إعادة الألبوم

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

الألبوم التالى

وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

القاهرة – (مصراوي)

شهد واحد من أهم المقاصد السياحسة بمدينة برشلونة الإسبانية هجومًا إرهابيًا اليوم الخميس، ودهست شاحنة عدد من الأشخاص في ساحة "لارامبلا" الشهيرة. ونستعرض أهم تفاصيل الهجوم:

في حوالي الساعة الخامسة صدمت شاحنة عدد من المتواجدين بمنقطة لارامبلا السياحية ببرشلونة.

الشرطة الإسبانية أعلنت عن إصابة العشرات وطالبت بعدم التواجد في محيط المنطقة.

إغلاق محطات المترو المحيطة بمحيط الهجوم.

الشرطة الإسبانية أكدت أن عملية الدهس دافعها "إرهابي".

سكاي نيوز الإنجليزية: وسائل إعلام محلية أشارت إلى مقتل شخصين.

الشرطة الإسبانية: سائق الشاحنة التي نفذت هجوم الدهس هبط منها وتحرك على قدميه.

أنباء عن اقتحام مسلحان مطعمًا في المدينة بعد هجوم الدهس وتحصنا بداخله.

أكد شهود عيان لقناة سكاي نيوز الإنجليزية أن الحادث كان مفزعًا والأطفال في حالة رعب شديدة بعد الهجوم.

طالبت السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد، مواطنيها بتجنب التواجد في منطقة هجوم الدهس وباتباع تعليمات الشرطة المحلية حول التطورات.

فرانس برس: السلطات المحلية تؤكد مقتل شخصين على الأقل في الهجوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً

    أخبار

  • السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

    أخبار

  • مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

    أخبار

  • الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى

    أخبار

إعلان

5cae0b1817.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)