ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

القاهرة – (مصراوي)

شهد واحد من أهم المقاصد السياحسة بمدينة برشلونة الإسبانية هجومًا إرهابيًا اليوم الخميس، ودهست شاحنة عدد من الأشخاص في ساحة "لارامبلا" الشهيرة. ونستعرض أهم تفاصيل الهجوم:

في حوالي الساعة الخامسة صدمت شاحنة عدد من المتواجدين بمنقطة لارامبلا السياحية ببرشلونة.

الشرطة الإسبانية أعلنت عن إصابة العشرات وطالبت بعدم التواجد في محيط المنطقة.

إغلاق محطات المترو المحيطة بمحيط الهجوم.

الشرطة الإسبانية أكدت أن عملية الدهس دافعها "إرهابي".

سكاي نيوز الإنجليزية: وسائل إعلام محلية أشارت إلى مقتل شخصين.

الشرطة الإسبانية: سائق الشاحنة التي نفذت هجوم الدهس هبط منها وتحرك على قدميه.

أنباء عن اقتحام مسلحان مطعمًا في المدينة بعد هجوم الدهس وتحصنا بداخله.

أكد شهود عيان لقناة سكاي نيوز الإنجليزية أن الحادث كان مفزعًا والأطفال في حالة رعب شديدة بعد الهجوم.

طالبت السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد، مواطنيها بتجنب التواجد في منطقة هجوم الدهس وباتباع تعليمات الشرطة المحلية حول التطورات.

فرانس برس: السلطات المحلية تؤكد مقتل شخصين على الأقل في الهجوم.