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"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان

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مصراوي Masrawy

"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان

07:12 م الخميس 17 أغسطس 2017

الدكتور مجدي يعقوب

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن المدينة الطبية الجديدة التي ستقام بمدينة أسوان ستكون على أعلى مستوى معماري وبحثي وتعليمي وتدريبي في العالم، قائلاً: "إنها ستكون فخرًا لمصر وأبنائها وتقدم خدمة طبية للمصريين بالمجان".

وأضاف "يعقوب" أن المدينة الطبية ستكون أول مدينة طبية تعمل بالطاقة الشمسية، وسيتم استغلال شمس أسوان، فضلاً عن أنها ستكون مصممة على أفضل تصميم معماري على مستوى العالم، لافتًا إلى أن فكرة استخدام الطاقة الشمسية في إنشاء المدينة الطبية الجديدة، جرى عرضها على وزير الكهرباء ولاقت قبولاً كبيرًا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له خلال اللقاء الذي عقد بمقر الرويال هاوس بحدائق المنتزه التاريخية، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لبحث كيفية الاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية الموجودة في الخارج، وسبل تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأشار "يعقوب" إلى وجود ما يقرب من 3 ملايين شخص حول العالم مصابين بالحمى الروماتيزمية في القلب، ولا يمكن أن يُتركوا هكذا دون علاج، موضحًا أن مركز القلب في أسوان أجرى نحو 1000 عملية قلب خلال عام 2016، فضلاً عن نحو1500 عملية أخرى تتعلق بأمراض بالقلب.

وأشاد جراح القلب العالمي بجامعة الإسكندرية، لافتًا إلى أنها ساهمت في تقدم البحث العلمي وخرّجت العديد من الكوادر العلمية لسنوات طويلة.‎

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