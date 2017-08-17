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إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق

07:06 م الخميس 17 أغسطس 2017

إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق

المهندس هشام بيومي

المنوفية - مروة فاضل:قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إحالة 43 من العاملين بمستشفى زاوية الناعورة، للتحقيق.وقرر بيومي، مجازاة 26 طبيبًا و6 إداريين وممرضين و9 عمال للتحقيق، لتركهم العمل، وعدم التوقيع بالانصراف في المواعيد المحددة.جاء ذلك خلال جولة لمتابعة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمركز ومدينة الشهداء لمتابعة انضباط العمل بها، والتأكد من تقديم الخدمات للمرضى بصورة جيدة.

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