وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

الإسكندرية – محمد عامر:

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن العدد المصريين بالخارج المسجل في وزارة الخارجية يبلغ 8 ملايين نسمة، في حين يصل العدد إلى نحو 11 مليون نسمة، وذلك نتيجة عدم تسجيل المواطنين بياناتهم في القنصليات والسفارات المصرية في الخارج.

وأشارت إلى أنها تعتزم القيام بزيارة رسمية للجالية المصرية في أستراليا خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الجالية المصرية في أستراليا متميزة ولديها الرغبة في خدمة مصر.

وكشفت "مكرم"، أنها ستسلم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوة رسمية من البرلمان الأسترالي لتوثيق العلاقات ببين الجانبين، من خلال جمعية الصداقة المشتركة الأسترالية المصرية، بهدف الترويج للمشروعات الاستثمارية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الرويال هاوس بحدائق المنتزه التاريخية، بحضور جراح القلب العالم السير مجدي يعقوب، ورئيس جامعة الإسكندرية، ومحب عبد الباري المدير التنفيذي لمجموعة ستانلي، وذلك لبحث كيفية الاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية الموجودة في الخارج، وسبل تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وقالت "مكرم" إن نحو 50% من تعداد المصريين بالخارج يوجد في دول الخليج، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج يفتقدون المادة الإعلامية الموجهة لهم عن مصر، خاصة وانهم يستمدون بياناتهم عن مصر من خلال "فيسبوك" والتي لا تنقل الصورة الحقيقية عن مصر، وإنما صورة سلبية.

وأعلنت وزيرة الهجرة، أنه جرى الاتفاق على حصة للوزارة في مؤتمر الشباب الذي سيُعقد في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، حيث يجري حاليًا التواصل مع المصريين الذين تقلدوا مراكز مرموقة في الخارج للاستفادة منهم وتعريفهم بما يحدث في مصر.