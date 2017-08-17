السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

راوبلينج - (د ب أ):

اكتشفت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، وجود 30 لاجئا أفريقيا مختبئين بأحد قطارات البضائع جنوب البلاد، وهي أول مرة يكشف فيها عن هذا العدد، رغم كثرة استخدام المهاجرين لهذه الوسيلة للدخول إلى ألمانيا.

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية، اليوم الخميس، إن هؤلاء الرجال الثلاثين اختبأوا في مقطورات سيارات النقل، التي ينقلها القطار، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء لم يتركوا مخبأهم إلا بعد تكرار مطالبتهم بذلك مرارًا.

واكتشف أفراد الشرطة هؤلاء المهاجرين الأفارقة اليوم الخميس خلال عملية تفتيش تمت في مدينة راوبلينج بدائرة روزنهايم الإدارية الواقعة في ولاية بافاريا جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة إن هناك أربعة مهاجرين آخرين كانوا على ظهر قطار آخر للبضائع.