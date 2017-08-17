أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

06:56 م الخميس 17 أغسطس 2017

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

الباجي قائد السبسي رئيس تونس

تونس - (أ ش أ):
عقد، الخميس، الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة التي أعلن عن استحداثها رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، والتي ستتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، إستنادا إلى مقتضيات دستور 27 يناير 2014، وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.

وفي هذا الإطار قالت رئيسة اللجنة، بشرى بلحاج حميدة، في تصريح صحفي لها اليوم، إن الإجتماع تناول منهجية العمل التي سيتم اعتمادها والأهداف التي ضبطها الأمر الرئاسي والمتعلقة أساسا بالحريات الفردية والمساواة،

وأشارت إلى أن اللجنة ستجتمع بمعدل مرتين في الأسبوع وأنها حددت منهجية عمل تتعلق مبدئيا بالنظر في المرجعيات والقوانين والمقترحات القانونية والترتيبية المتعلقة بالمساواة والحريات الفردية.

وكان الرئيس التونسي الباجي السبسي أعلن يوم الأحد الماضي ، في خطابه بمناسبة عيد المرأة ، عن استحداث هذه اللجنة التي يفترض أن تنظر في ما تضمنه هذا الخطاب من إيجاد "الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه .. في اتجاه المساواة الكاملة بين المرأة والرجل" (في إشارة إلى المساواة بينهما في الميراث)، فضلا عن طرح مسألة زواج المسلمة بغير المسلم.

هذا المحتوى من

e1ab9d7e11.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

    أخبار

  • العلاقة بين شيعة وحكامهم: خيبات متوالية وآمال مجهضة

    أخبار

  • تنظيم داعش يعتقل عشرات الفارين من التجنيد الإلزامي في سوريا

    أخبار

  • الرئاسة التونسية: السبسي دخل التاريخ بعد مشروع المساواة في الإرث

    أخبار

إعلان

79d29df546.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة حاج مرتدياً ملابس الإحرام أثناء إقلاع الطائرة إلى السعودية

وفاة حاج مرتدياً ملابس الإحرام أثناء إقلاع الطائرة إلى السعودية

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية