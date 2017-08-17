بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

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أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بيانا رسمياً، توضح من خلاله حقيقة إحالة مجلس إدارة الأهلي للنيابة بسبب بعض المخالفات التي جاءت في تقرير الجهاز المركز للمحاسبات.

وأكدت المديرية في بيانها أنها تحترم النادي الأهلي ككيان وصرح رياضي شامخ، وقلعة رياضية لايمكن المساس بها، وكذلك أكدت احترامها لمجلس إدارته الحالي والسابق ورموز النادي.

وأوضح البيان أن ماتم مجرد إجراءات دورية تتخذ تجاه هذه التقارير التي قد تتضمن مخالفات لائحية أو إدارية أو مالية.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات لا تحمل أي إدانة لمجلس الإدارة الحالي أو أي عنصر من الجهاز الوظيفي.