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الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

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الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

التحرير

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قال سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي أن النادي الأهلي قدم عرضًا لشراء أحمد موسى "كابوريا" عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

وأكد رئيس المصري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه لا يمانع في بيع اللاعب للنادي الأهلي لكنه أرتبط بكلمة شرف مع رئيس ، الذي عرض 8 مليون جنيه وهو المبلغ الذي وافق عليه النادي البورسعيدي.

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واختتم رئيس المصري تصريحاته بأنه أمهل نادي الزمالك حتى يوم السبت لإتمام الاتفاق وتسديد المقابل المادي الخاص بالصفقة وإذا لم يحدث ذلك سيتم دراسة عرض الأهلي.

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التحرير

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