السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

القاهرة – (مصراوي)

طالبت السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الخميس، مواطنيها بتجنب التواجد في منطقة هجوم الدهس في مدينة برشلونة.

وذكرت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها على علم بالحادث الذي وقع في منطقة "لارامبلا" السياحية في برشلونة، وطالبت مواطنيها بمتابعة تعليمات الشرطة المحلية حول التطورات.

وكانت وسائل إعلام إيطالية إن شخصين على الأقل يعتقد أنهما قتلا في هجوم الدهس، وذكرت قناة سكاي نيوز بالإنجليزية، إن شرطة برشلونة أكدت أن الهجوم "إرهابي".

وأضافت القناة أن مسلحان اقتحما مطعمًا في المدينة بعد هجوم الدهس وتحصنا بداخله. وذكر شاهد عيان بالمنطقة إن الحادث كان مرعبًا وبات الأطفال في حالة رعب شديدة خلال وبعد الهجوم.

وكانت الشرطة ذكرت أيضًا أن سائق الشاحنة دهس مجموعة من الأشخاص ثم ترك الشاحنة وتحرك على قدميه.

وأغلقت أيضًا محطات المترو بالمنطقة وأمرت الشرطة الناس بعدم الاقتراب من محيط الهجوم.