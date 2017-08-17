أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

06:30 م الخميس 17 أغسطس 2017

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

حادث دهس وسط برشلونة

مدريد - (أ ش أ)أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة آخرين حادث دهس استهدف تجمعا لأشخاص في وسط مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا.وقالت الشرطة الإسبانية -حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) في نبأ عاجل- إن حادث الدهس وقع في ساحة (لارمبلا) أشهر ساحات برشلونة باستخدام سيارة (فان) بيضاء اللون ويجري البحث عنها، ودعت سكان مدينة برشلونة إلى عدم الذهاب إلى تلك الساحة.واعتبرت الشرطة الإسبانية الواقعة حادثا إرهابيا، وقررت إغلاق محطة القطارات القريبة من موقع الحادث.

هذا المحتوى من

734d2ec3d0.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى

    أخبار

  • وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

    أخبار

  • إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

    أخبار

  • بعد حادث شارلوتسفيل.. ما هي أبرز جماعات اليمين المتطرف في الولايات

    أخبار

إعلان

e281741fb0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)