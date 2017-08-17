مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة 06:30 م الخميس 17 أغسطس 2017

حادث دهس وسط برشلونة

مدريد - (أ ش أ)أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة آخرين حادث دهس استهدف تجمعا لأشخاص في وسط مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا.وقالت الشرطة الإسبانية -حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية في نبأ عاجل- إن حادث الدهس وقع في ساحة (لارمبلا) أشهر ساحات برشلونة باستخدام سيارة (فان) بيضاء اللون ويجري البحث عنها، ودعت سكان مدينة برشلونة إلى عدم الذهاب إلى تلك الساحة.واعتبرت الشرطة الإسبانية الواقعة حادثا إرهابيا، وقررت إغلاق محطة القطارات القريبة من موقع الحادث.

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