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"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

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مصراوي Masrawy

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

06:37 م الخميس 17 أغسطس 2017

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كتبت- نسمة فرج:

ضبطت وحدة المنافذ الأثرية التابعة لوزارة الآثار بالتعاون مع إدارة شرطة موانئ الغردقة البحري، اليوم الخميس، 6 قطع أثرية تعود للقرن الـ18، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد.

وأوضح أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، في بيان صادر اليوم الخميس، أن القطع المضبوطة كانت في حوزة رجل عربي الجنسية، كان يحاول تهريبها خارج البلاد.

وأشار الراوي إلى أن القطع المضبوطة عبارة عن عصا من الحجر نحت عليها رأس لرجل بلحية مرتديا القلسوه اليهودية ( غطاء الرأس) وبعض المناظر الأخرى بالإضافة إلى 5 ألواح حجرية تحمل زخارف وكتابات عبرية، وكتاب مكون من 29 ورقة كتبت صفحاته بكتابات عبرية يرجح أنها وصايا يهوذا.

وأضاف الراوي، أنه تم مصادرة هذه القطع لصالح وزارة الآثار فور معاينة الوحدة الأثرية بميناء الغردقة لها، والتأكد من أثريتها وذلك طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.​

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مصراوي Masrawy

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