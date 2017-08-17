​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة

القاهرة- أ ش أ:

سلمت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، 100 تأشيرة مجانية للحج للزملاء الصحفيين الذين تم اختيارهم عبر قرعة علنية الأسبوع الماضي.

وحضر الاحتفالية حاتم زكريا السكرتير العام للنقابة وحسين الزناتي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، وسلموا التأشيرات للأعضاء.

وأشار الزناتي إلى أنه تحدث أية مشكلات في إصدار التأشيرات، وأن السفارة السعودية وفرت كافة التسهيلات الممكنة لإصدار التأشيرات بقيادة السفير أحمد القطان الذي أصدر تعليماته بسرعة إصدار التأشيرات في أقل فترة ممكنة.

ولفت إلى أن نحو 340 زميلًا تقدموا للحصول على التأشيرة وتم اختيار 100 منهم أساسيين و20 احتياطيين حصل عدد كبير منهم على التأشيرات بعد اعتذار عدد من الأساسيين.

وأبدى الزناتي تقديره لما قام به نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة من جهد مع السفير السعودي لإصدار أكبر عدد من التأشيرات للصحفيين لهذا العام، وأعرب عن أمله أن يستمر التعاون بين الجانبين على مدار العام.