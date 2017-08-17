أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية

06:38 م الخميس 17 أغسطس 2017

نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط - (أ.ش.أ):

قال محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، إنه تم إنهاء إجراءات نقل أصول مساحة 755 مترًا مربعًا بالحي السادس في مدينة دمياط الجديدة إلى هيئة الأبنية التعليمية، لإنشاء مدرسة على النموذج الياباني.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على الطلب المقدم لنقل الأصول لإقامة مدرسة على النموذج الياباني ضمن المنحة اليابانية المقدمة لمصر وبالاشتراطات المعمول بها للمدارس.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات، وموافقة وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي لسرعة الانتهاء من إنشاء المدرسة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بروتوكول تعاون لتطوير قرية الصيادين برأس البر (صور)

    أخبار

  • مصرع عاملي تراحيل وإصابة 6 آخرين جراء انقلاب سيارة بدمياط

    أخبار

  • محافظ دمياط يطالب أصحاب محلات الجزارة بتثبيت اللحوم

    أخبار

  • اتفاقية تعاون لتطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بـدمياط

    أخبار

إعلان

ed5b94fbd0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

مدبولي يوافق على تحمل الدولة زيادة أسعار وحدات الإسكان بدمنهور

مدبولي يوافق على تحمل الدولة زيادة أسعار وحدات الإسكان بدمنهور

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق