نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية

دمياط - (أ.ش.أ):

قال محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، إنه تم إنهاء إجراءات نقل أصول مساحة 755 مترًا مربعًا بالحي السادس في مدينة دمياط الجديدة إلى هيئة الأبنية التعليمية، لإنشاء مدرسة على النموذج الياباني.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على الطلب المقدم لنقل الأصول لإقامة مدرسة على النموذج الياباني ضمن المنحة اليابانية المقدمة لمصر وبالاشتراطات المعمول بها للمدارس.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات، وموافقة وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي لسرعة الانتهاء من إنشاء المدرسة.